太多工作可以選很煩惱？！日前有名網友在社群論壇Po文求助表示，自己目前手上有3個工作可以選，不知該挑哪個才好，想請網友給些意見，第1個是「工廠作業員」，排班制薪水37~42K，分日夜2班，但離家遠；第2個是「日式服務業」，兼職工讀時薪160元，優點是離家很近，第3個工作是「網站客服人員」，兼職工讀，每天上班朝九晚六，時薪160元，見紅就休，離家還算近。

此文一出引起熱心網友紛紛獻策，有人建議原Po「去工廠待個1~2年再跳槽更好的」，「存錢考量我選作業員再額外兼職，第一通常有供餐，第二有些工廠有供宿」、「不知道怎麼選就選錢多的」；也有人突破盲腸提醒「如果離家近可以考慮，但想像一下你要輪班要上12小時，下班後還要騎半小時車回家，確定不會騎到打瞌睡嗎」，還有直白的網友坦言「薪水都好低，不如好好唸個國立碩士」、「都不會選，都很鳥！我選擇投資碩士學位，未來進高薪科技業」。

根據1111人力銀行調查發現，有高達64.5%上班族坦言自己曾經入錯行，原因是「薪水太少」47.5%、「身心壓力大」28.3%、「不符合個人興趣」23.5%、「專業度低/易被取代」20.0%，及「工作超時/常加班」19.8%。而當發現自己入錯行，大多數上班族會採取「充實其他技能以利日後轉職」、「騎驢找馬/換工作」、「隨遇而安」及「快閃離職」，盡量適應環境，並同時培養職能，等待有合適的職缺出現再主動出擊。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，每個人步入職場，難免會有摸索方向甚至入錯行的時候，但要提醒的是如何「設停損點」，一般而言，乍到新公司都有磨合期，從交接新工作、熟悉業務、建立社交圈等，大致要花上半年時間，因此「6個月」已經足夠體現組織運作及企業文化，若是仍覺無法融入或是跟不上團隊腳步，甚至因為工作造成個人情緒起伏，長遠來看影響身心健康，那就要認真思考這份工作是否真的不適合。

黃若薇提醒，一般人只有想要「換工作」才會打開履歷，但其實保持「履歷開啟」，有幾個好處，包括可以知道有哪些企業瀏覽過、可以接收更多媒合通知以及企業主動邀約面試，建議上班族定期瀏覽人力銀行的職缺，隨時掌握職場動向，才有機會開啟另一扇門。