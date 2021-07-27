東京奧運歷經新冠肺炎的衝擊與考驗，延期1年終於舉行，而不只比賽本身精彩，選手群本身，也帶來滿滿亮點，其中，來自台灣的23歲柔道選手楊勇緯，不僅奪銀牌刷新台灣柔道歷史紀錄，甚至可說在日本「一戰成名」，讓眾多櫻花妹大暈船，有網友挖出他20歲時拍的抖音短片，楊勇緯在影片中扮超醜鬼臉，粉絲卻完全不介意，仍激喊「國民老公」。

中華隊不但參加東京奧運奪牌，還被發掘出男神，柔道選手楊勇緯為台灣奪下柔道第一面銀牌，在領獎台上拿著獎牌往臉蹭，讓日本網友為之驚艷，瞬間「台湾の選手」衝上日本推特趨勢關鍵字，他的IG更從賽前的3萬追蹤數，飆升到現在突破30萬。

楊勇緯被日本網友盛讚有偶像般的外型，兼具帥氣、清爽、可愛於一身，讓人瞬間戀愛，對楊勇緯生平、私下模樣都超好奇，在網路上掀起起底潮，如今有網友找到他以前拍的2段抖音影片，當時的楊勇緯只有20歲，模樣稚嫩但一樣陽光，其中一段，他跟2個好朋友一起入鏡，有時閉眼，有時吐舌微笑，三人一起整齊搖頭晃腦，青澀可愛模樣電翻人。

另一段影片，則是他跟另一名男子組隊，跟著圖片做出各種鬼臉，吐舌、皺鼻子、嘟嘴樣樣來，甚至不計形象挖鼻孔，有的鬼臉真的極醜，但在粉絲眼裡一切都是粉紅色的，看了心神蕩漾直呼「太可愛惹我要不行了」、「可以不要一直發我男友嗎，已經造成我們困擾了」、「天菜…國民老公」、「我嘴角控制不住」。