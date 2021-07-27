台新金提出投資彰銀期間的損失，政府應予以補償，但遭財政部怒斥「無理」，財信傳媒董事長謝金河表示，台新金在16年前要併彰銀時，被大家稱做是小蝦米吃大鯨魚，如今蝦米已經長得比鯨魚大，建議台新金只有忘了彰銀，未來的路才會豁然開朗，台新才會跑得更快。

謝金河今(27日)在臉書貼文表示，台新金股東大會正式宣布退出彰化銀行，但希望財政部能補償16年的損失，遭到財政部一口回絕。這段往事，年輕人已不知道怎麼回事了必須細說從頭。2005年，阿扁決定改革台灣的金融體系，那個時候，台灣剛剛經過房地產公司破產危機，銀行被財團掏空，阿扁率先打銷銀行二兆呆帳，最具代表性的是「二，五，八」，也就是，兩年內，把逾放降到5%以內，資本適足率逾8%。

謝金河指出，接著，阿扁著手二次金改，世華銀行嫁給國泰，台北銀行併入富邦，交銀、中國商銀整併成兆豐，那個時候，三商銀原本要三合一併成一家，但阻力太大，阿扁拿彰銀當試點，決定把彰化銀行嫁給新加坡淡馬錫，沒想到，台新金董事長吳東亮半途出來搶親，用365億元把彰銀搶走了；這個大動作也壞了阿扁希望透過外國銀行，加速金融國際化的布局。這是2005年7月的事！

本來這些事都要在2008年政黨輪替前完成，偏偏在2008年發生金融海嘯，謝金河表示，台新受到萬泰銀行的衝擊，也面臨困難，這個耽擱，接下來就是馬英九總統執政，台新金控政治顏色不對，當然遇到更大的困難。好不容易熬了8年，小英執政，行政院長又是當初促成台新入股彰銀的財政部長林全，理論上，這下子吳東亮有解了，沒想到林全不認帳，而且，彰化銀行又動用收購委託書的手段，把台新人馬全趕出彰銀，這場拖棚的歹戲，就這麼演了16年。

謝金河表示，這16年過去了，台灣銀行業經營體質大有精進，逾放比率大幅下降，資本適足率大幅提升，而且，大型金控市值大增，像富邦金市值高達8033億元，國泰金也有7401億元，兆豐與中信金約在4400億左右。後面更大的變化是玉山及元大都超越三商銀及合庫，一銀及合作金庫銀行都在2900億上下，華南金第九，開發金2134億元，拿到第10名。而彰化銀行只有1724億元，在三商銀中殿後，而且輸給台新金的1877億元。從市值大小，就可以知道這些年金融市場的消長變化。

謝金河最後表示，吳東亮值得安慰的是，16年前，台新金吃彰化銀行，被大家稱做是小蝦米吃大鯨魚，如今蝦米長得比鯨魚大，這是值得吳東亮安慰的。16年前的投資，出奇不意的搶親，到政黨輪替的失算，到栽在林全手上，都要算在投資失利的損失，再去找財政部理論，恐怕不會有什麼結果，不如自力自強，把台新金努力做大，先把市值拉過2000億，再朝3000億的目標邁進，把台新金變成中大型金控公司，這才是志氣！富邦蔡家兩兄弟努力打造的金融版圖，他們的目標就是市值突破一兆台幣。只有忘了彰銀，台新金的路才會豁然開朗！