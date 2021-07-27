國內知名BBS站「批踢踢實業坊」(PTT)自1995年創立以來，搭上BBS盛行風潮，一度躍升為全台最大學生社群。隨著2018年九合一大選，政治話題延燒，一度創下站內八卦版同時在線10萬人的驚人紀錄，但也因此次政治議題各界矚目，站方評估新帳號申請過於浮濫，因此停止新會員註冊，也一度造成有人網拍帳號的奇觀。

而26日站方公告全面開放註冊，有別於去年開放時需綁定台大信箱，此次開放其他電子信箱及AOTP手機認證選項，但若選手機認證，則需負擔3塊錢的簡訊加值費用。

而批踢踢之所以竄紅，除了當初是讓學生交換校園情報用，後續各類重大時事議題，更成為指標性的消息來源。而目前開放台大信箱、人工審核及 ＡＯＴＰ手機認證。

首先台大信箱部分，只要使用「@ntu.edu.tw」結尾之電子郵件帳號註冊，可自動通過帳號認證，但必須具有台大師生身分；而第二種的人工審核，則須仰賴站方人員，人工審閱，而且只限定註冊帳號遭否決後，重新審核申請；而此次開放的手機認證，則限定使用中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星等任一電信業者的月租型門號申請，且一門手機門號只准綁定一個帳號。也有網友跟風使用手機註冊後，意外發現若手機號碼輸入錯誤，需三天後才能重新申請。

而1111人力銀行於去年底重磅改版的「TUN大學網」，不僅有全台各大專院校的詳細介紹、校系評比、師資陣容，另囊括校園新聞，以及討論區問答，讓你一手掌握校園最新動態。