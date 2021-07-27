逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股27日開平震盪走低，終場下跌133.69點，跌幅0.77％，收在17269.87點；櫃買指數同步下殺4.17點，跌幅1.86%，收在219.79點；三大法人進出方面，外資續賣36.01億元，投信賣超9.86億元，自營商也同步賣超1.02億元，惟外資法人於台指期轉賣321口多單，累計淨空單部位為34740口，心態仍是相對謹慎保守。

面對台股27日下殺，恐怕將讓不少投資人感到擔憂，僅少部分個股如M31、聯發科、瑞昱、九暘、聯詠、矽創、茂達、宏觀、昇達科、鈺創、明基材、鑫科、新盛力、大江、第一銅、豐興等，在買盤簇擁下，股價表現相對強勢。

反觀貨櫃三雄長榮、陽明及萬海，仍持續重挫下殺再破底，金融雙雄國泰金、富邦金亦持續下殺走跌，包括電子次產業及車電概念股，也紛紛出現重挫下殺走勢。

個股方面，本周納入投資組合的宏觀，喜迎旺季、報價看漲、營運看旺，配合股價續處在多方架構、內外資法人大戶心態偏多下，只要量價不失控，後市仍有大漲機會。

不過，台股之所以會出現「多殺多」走勢，除加權指數跌破10日線及月線等位置區後，遲遲未能夠站回均線位置外，更加上外資法人一路調節動作不斷，才會引爆殺盤賣壓的出籠，出現補跌效應。但投資人也無須過於擔憂，只要是好股票，預期經短線拉回換手整理後，後市仍有再震盪反彈的契機。