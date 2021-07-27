華南金控指出，鑒於中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日起疫情降為二級警戒，華南金控今年股東常會紀念品發放時間自7月30日至8月13日止(上午9：00至下午4：00)，請於營業日持今年股東常會開會通知書至華南永昌綜合證券各分公司洽領，可參考110年股東常會開會通知書各分公司地址。

華南金控呼籲，請股東於兌換紀念品時佩戴口罩及保持社交距離，並遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規定。