住在台南的47歲田姓男子26日晚間與家人到蚵子寮漁港魚市場買海鮮，田男於7時許不慎落水。海巡署獲報到場救援，警消到場將田男送醫，但於昨晚8時40分宣告不治。岡山赤崁警方初步調查，男子落水屬於意外的成分偏高。
警方初步調查，田姓男子與母親、太太與已經成年的女兒到蚵子寮魚市場採買，之後他向家人表示要到港邊休息，家人去拿代客料理的食物與熱炒，田男在等候家人到來時，疑似重心不穩，跌落海中。
警消將田男救起時，田男的生命跡象微弱，送往國軍高雄總醫院左營分院救治，經急救，於晚間8 時40分宣告不治。
住在台南的47歲田姓男子26日晚間與家人到蚵子寮漁港魚市場買海鮮，田男於7時許不慎落水。海巡署獲報到場救援，警消到場將田男送醫，但於昨晚8時40分宣告不治。岡山赤崁警方初步調查，男子落水屬於意外的成分偏高。
警方初步調查，田姓男子與母親、太太與已經成年的女兒到蚵子寮魚市場採買，之後他向家人表示要到港邊休息，家人去拿代客料理的食物與熱炒，田男在等候家人到來時，疑似重心不穩，跌落海中。
警消將田男救起時，田男的生命跡象微弱，送往國軍高雄總醫院左營分院救治，經急救，於晚間8 時40分宣告不治。
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