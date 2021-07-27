自指揮中心日前宣布接下來4周皆提供AZ疫苗接種後，統計全台約有3百萬人施打，而精神科醫師潘建志因已完成接種兩劑AZ疫苗，但他發現之前施打過後，副作用反應與之前歐美臨床實驗不盡相符，後來更找到韓國醫護人員施打後的副作用統計資料，他歸納出兩國同屬亞洲人體質，反應較相似，並歸納出全身反應、肌肉疼痛、發熱感、冷顫、疲倦、頭痛、注射局部反應、局部壓痛、頭痛等發生比例高於4成的9大症狀，供國人參考。

潘建志醫師指出，4月初施打第1劑AZ疫苗時，打完疫苗30分鐘內留下觀察，當時未有疼痛感，一度懷疑到底有沒有打。第2天才開始有感覺，人覺得累，疲倦，全身肌肉輕微疼痛，打針地方一點點紅腫，體溫沒上昇，其它方面沒有太多不舒服。感受到疫苗起作用，稍微的免疫反應。第3天睡一覺起來，疲倦感和痛感都消失了。

事後潘建志醫師依據當時的副作用反應，對比近期網路上出現的AZ副作用表格，他發現這些表格數據是來自於AZ仿單，歐美人體臨床實驗結果，並發現有篇韓國論文，有統整韓國醫護人員施打AZ疫苗後的副作用反應，潘醫師對比自己當初施打後的情形，發現此數據較貼近亞洲體質的施打對象。

潘建志醫師說明，AZ的副作用都在第1劑出現，第2劑基本沒感覺。注射部位紅腫痛是必然，在施打完半天到1天之內，會出現持續1天到2天的全身性反應，包括肌肉疼痛，發熱感，發冷，疲倦等，這都是身體的免疫反應的表現，藥氣在走，愈年輕效果愈明顯，許多人需要吃顆退燒藥來緩解。工作上可以請假休息，老闆上司也應該多體諒。

潘建志醫師另貼心提醒，副作用整體還在可忍受的程度，約8成的人有願意打第2劑。而AZ最擔心的副作用是血栓，全世界統計發生率約百萬分之13，主要出現在40歲以下的年輕人，打針後4至28天發生嚴重頭痛、胸腹痛、四肢痛等症狀，若皮膚紅疹出血斑，務必盡快就醫。

隨著疫苗普打，並調降至二級警戒，疫情逐漸趨緩，1111人力銀行也特別網羅各式「在家工作」以及「兼差打工」專區，不僅包含遠端在家就可上工的職務，對於警戒調降後，餐飲業、服務業也將面臨缺工潮，歡迎想要「超前部屬」的民眾多多利用。