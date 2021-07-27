藍議會提案桃園打的疫苗都要國際認證 鄭文燦:尊重

桃園市議會27日舉行臨時會，藍營議員輪番提出臨時動議，包括桃園境內打的疫苗都要通過國際認證、要求市府自購200萬劑國際認可疫苗、普發5000元現金，無黨籍議員也提出染疫市民酌予補償等，綠營阻擋數度進入表決，最後藍營都以人數優勢通過臨時動議。

桃園市長鄭文燦對4個議案都未正面回應，僅表示地方議會在臨時動議的時候，會有很多的議員提出各種對於政策、建設、地方、甚至中央的各種建議案，這是地方議會的常態，基本上我們都尊重議員表達意見的自由。

「桃園人拒絕當白老鼠！」國民黨籍議員林政賢率先發難，提出臨時動議，指出各國紛紛推出疫苗護照，若市民接種沒有國際認證的疫苗，未來出國洽公或觀光會有困難，且若未經過國際認證，沒有完成三期臨床試驗，甚至沒有取得歐美大國的EUA授權，疫苗施打恐有疑慮，為求市民健康，在桃園境內所施打新冠肺炎疫苗，都應使用經過第三期臨床試驗，並且取得國際大國授權，得到國際認證的疫苗。

民進黨籍議員蔡永芳反對「高端條例」，認為高端已通過EUA，若真的遇到不良反應，藥害救濟也有一定管道，且民眾發現疫苗不足後，在第四輪搶登記，甚至原本預約莫德納想改打AZ也無法，「有選擇就要負責！」強調是科學問題不是政治問題，要解決疫情不是製造問題，國產疫苗8月陸續通過，桃園說不要，若都配給其他縣市，苦的也是市民，建議退回動議，「應該攜手合作，共度疫情！」

因兩方意見不同，議長邱奕勝裁示表決，在場37人共有21人贊成林政賢動議，反對13人，最終以多數通過。

另外議員舒翠玲也說，新冠肺炎病毒不斷變異，英國已要求打三劑疫苗，德國則要求群體免疫力要從65％提高到80％，若採英國作法桃園要408萬劑疫苗、德國作法桃園要386萬劑疫苗，但桃園達月底才到3成、68萬人，各國預測秋冬還會有更多變種病毒出來，為提升保護力，動議桃園市府要自行採購200萬劑國際認可的疫苗；另外無黨籍議員牛煦庭則指出，新冠疫情造成不少市民死亡或重症，甚至痊癒後還有嚴重後遺症，動議市府應以災害準備金讓染疫市民酌予補償，兩案都無異議通過。