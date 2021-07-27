圖輯》郭婞淳奪金創3奧運紀錄 舉重女神全方位英姿一次看 17:592021/07/27 中時新聞網 張國欽 、 季志翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 郭婞淳奮力一舉。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 郭婞淳以破奧運佳績奪金。（路透社） 郭婞淳以破奧運佳績奪金。（路透社） 郭婞淳以破奧運佳績奪金。（路透社） 「舉重女神」郭婞淳總今（27日）在東京奧運女子舉重59公斤級比賽，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤，三創奧運紀錄，為台灣摘下本屆奧運首面金牌，也完成舉重生涯「金滿貫紀錄」，依我國國光獎金辦法，郭婞淳可獲得奧運金牌國光獎金2000萬元。本文附上本報東奧特派記者與國外媒體，捕捉的郭婞淳奪金英姿照片，與讀者分享她締造歷史佳績的喜悅。 郭婞淳以破奧運佳績奪金。（圖／季志翔攝） 郭婞淳在抓舉繳出103公斤。（季志翔攝） 郭婞淳在抓舉繳出103公斤。（季志翔攝） 舉重女神郭婞淳為台灣摘下東奧首面金牌。(記者季志翔攝) 郭婞淳在抓舉繳出103公斤。（季志翔攝） 郭婞淳挺舉(路透社） 東奧》郭婞淳達成舉重金牌大滿貫 退休回台東賣早餐原因感人 東奧》3創奧運紀錄奪金 郭婞淳完成舉重「金滿貫」 #郭婞淳 #奪金 #奧運紀錄 #舉重女神 #國光獎金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》郭婞淳抓舉橫掃千軍精彩圖輯 17:382021/07/27 體育 東奧》曾捲入政變陰謀 菲律賓女將摘金翻轉人生 16:552021/07/27 體育 東奧》郭婞淳太神！粉絲看到這幕噴淚 網友狂喊：超想哭 17:502021/07/27 體育 東奧》贊助商加碼10萬美元 郭婞淳奪金至少進帳2280萬元 17:122021/07/27 體育 東奧》挺舉第一把就確定金牌 郭婞淳：只想著要破世界 17:462021/07/27 體育 東奧》舉重女神郭婞淳媽媽錄製影片 為愛女加油 10:112021/07/27 體育 東奧》滅大陸8金夢 英跳水選手吶喊：我是同志和奧運金牌 15:242021/07/27 體育 東奧》郭婞淳摘金破3項奧運紀錄 恩師淚喊：終於拿到金牌 17:152021/07/27 體育 東奧》舉重女神郭婞淳奪金瞬間 在台加油親友舉臂躍起歡呼 15:522021/07/27 體育 郭婞淳創3奧運紀錄一舉奪金 蘇貞昌發文恭喜 17:052021/07/27 政治 東奧》「舉重女神」郭婞淳昔肌肉70％斷裂 無懼再戰金牌感動網 10:322021/07/27 體育 體育熱門新聞 跆拳美女賽評冷言「沒技巧」 被起底昔2度奪金還是神片女主角 - 體育 東奧》3創奧運紀錄奪金 郭婞淳完成舉重「金滿貫」 - 體育 東奧》挺舉第一把就確定金牌 郭婞淳：只想著要破世界 - 體育 東奧》賽場失意情場得意 阿根廷擊劍選手輸了比賽得了老公 - 體育 圖輯》郭婞淳奪金創3奧運紀錄 舉重女神全方位英姿一次看 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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