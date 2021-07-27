郭婞淳以破奧運佳績奪金。（路透社）

郭婞淳以破奧運佳績奪金。（路透社）

郭婞淳以破奧運佳績奪金。（路透社）

「舉重女神」郭婞淳總今（27日）在東京奧運女子舉重59公斤級比賽，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤，三創奧運紀錄，為台灣摘下本屆奧運首面金牌，也完成舉重生涯「金滿貫紀錄」，依我國國光獎金辦法，郭婞淳可獲得奧運金牌國光獎金2000萬元。本文附上本報東奧特派記者與國外媒體，捕捉的郭婞淳奪金英姿照片，與讀者分享她締造歷史佳績的喜悅。

郭婞淳以破奧運佳績奪金。（圖／季志翔攝）

郭婞淳在抓舉繳出103公斤。（季志翔攝）

郭婞淳在抓舉繳出103公斤。（季志翔攝）

舉重女神郭婞淳為台灣摘下東奧首面金牌。(記者季志翔攝)

郭婞淳在抓舉繳出103公斤。（季志翔攝）