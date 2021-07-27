現任宇智顧問公司副董事長的前桃園縣長吳志揚，捐贈防護衣及PCR核酸檢測試劑給聯新國際醫院。(宇智顧問公司提供／呂筱蟬桃園傳真)

新冠肺炎肆虐，身處第一線的防疫人員面臨更多感染風險，現任宇智顧問公司副董事長的前桃園縣長吳志揚，感念前線人員的辛勞，27日捐贈防護衣1000件及PCR核酸檢測試劑1000劑給聯新醫療集團，協助在地醫療資源升級，為防疫工作注入一股能量。

疫苗開打後，各地區更需要大量的醫療資源，不可或缺的防護衣，可以提供醫療人員第一層的保護；至於PCR試劑，是由台灣優秀研發團隊「麥博森公司」共同捐贈的「新冠病毒定溫核酸檢測試劑組」，吳志揚衷心期盼，透過更精準的PCR檢測，杜絕偽陽及偽陰的問題，提升醫療資源運用效率。

聯新國際醫院首席副院長許詩典身負主管機場醫療中心的重責，代表聯新醫療集團接受捐贈，許詩典表示，今天防疫狀態是三級變成二級，但是邊境防疫還是不能放鬆，PCR檢驗可以快速以及大量使用是非常重要，而麥博森公司的試劑還可以大量縮短時間，而每位入境的旅客，都應該要在入境時做PCR核酸檢測，才可確保國土的安全。

透過此次捐贈呼籲民眾，在國人齊心努力及專業醫護人員的的努力下，讓我們學會新的防疫生活，也應持續做好自身防疫工作，共同為疫情下的台灣盡一份心力。