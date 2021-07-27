你能想像「窮得只剩下錢」的人生嗎？一名男網友在Dcard發文，表示自己年薪已達400萬，但內心卻空虛無比，更直言「窮得只剩下錢」，甚至想辭職去打工換宿。此文一出引起網友熱議，表示「真想體會這種窮到只剩錢的空虛感」。

原PO表示自己大學考上了不錯的科系，畢業後順利進入醫界工作，現在工作6年，薪水上看400萬元上下，扣除每個月伙食費2萬、交通費1500、孝親費2萬、保險水電雜支開銷2萬後，每個月可用盈餘還有25萬上下。

會這麼努力賺錢不是沒原因，因為小時候爸爸賺的錢，只能勉強養活一家四口，所以一直在大學畢業前，自己都沒有出過國，沒買過高於2000元的鞋子，也沒拿過iPhone手機。實在是因為窮怕了，所以拼命地賺錢，只是沒想到薪水高到一個等級後「對賺錢很無感」。如今愈補只覺得愈空虛，感嘆「賺那麼多，根本沒用」，最近更有辭掉工作，去離島打工換宿一整年的念頭。

此文引起網友熱烈討論回應「真想體會這種窮到只剩錢的空虛感」、「怎麼會無感，豪宅、跑車買下去，不是很快就沒了嗎」，還有人說「找一個老婆幫你花錢」。

也有網友針對「空虛這點提出建議」，表示「貢獻自己所長，回饋給需要的人，假日放假時的偏鄉義診或許會帶給你更深層的心靈富足」、「可以捐錢給流浪動物、動物保育、導盲犬協會」、「你只是目標達成了所以空虛了，建議可以找新目標或培養興趣調整生活重心」。

原PO雖然煩惱但卻是不少人羨慕的對象，你也想成為年薪百萬一族嗎？1111人力銀行也特闢防疫在家工作職缺機會，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。