即使消費者物價指數不斷攀高，聯準會仍強調目前並無升息計畫，且通膨是暫時的，此說法受到不少市場專家質疑，有專家就點出，人們對於經濟數據存在誤解，通貨膨脹不會是短暫或獨立的跡象，且整體市場能否承受才是重點。

綜合外媒報導，金融集團Allianz首席經濟顧問Mohamed El-Erian認為，「二手車價格不斷飆高，帶動租車、新車等價格往上漲，顯示通貨膨脹並沒有受到控制，因此當人們說出通膨是短暫的說法時，我並不認同。」

此外，Mohamed El-Erian強調，多數的投資者並沒有經歷過通膨，才會認為通貨膨脹是短暫的，「多數人對通膨存在根本性的誤解，許多華爾街交易員也沒有經歷過，通貨膨脹的反應鏈有邏輯，但很多人並未發現中間的關聯性。」

Mohamed El-Erian反駁聯準會一直以來表態通貨膨脹是暫時的說法，並指出，通膨最大的問題不是數據有沒有超過聯準會預期，而是整個經濟系統能否負擔這樣的狀況。

聯準會將於周三召開為期兩天的公開市場交易委員會（FOMC）會議，預計對通膨發表最新看法，但市場預期聯準會傾向維持鴿派態度。