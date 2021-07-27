振興方案 行院顧問：避免增加疫情傳播，振興券應強化數位券。鄭宏輝辦公室提供

行政院宣布降二級警戒，行政院持續研擬振興方案，對於是否會再有類似「三倍券」的政策，備受關注；行政院政務顧問鄭宏輝表示，應以去年三倍券經驗，促進國內消費，為避免增加疫情傳播風險，應強化數位券，並落實民眾好消費、店家好方便的原則進行規劃，協助產業復甦。

他並強調，新竹市作為全台高科技中心，可以藉此機會推行數位化轉型方案，輔導商家數位化，使新竹在所有數位面向成為全台的科技首都。

七月討論振興方案，有縣市長及在野黨建議，應再發三倍券或消費券，當時三級警戒尚未降級，民進黨團認為，現在提出任何振興方案，可能會引起群聚效應。

行政院政務顧問、前新竹市議員鄭宏輝今指出，振興的目的就是希望能促進消費，帶動經濟市場活絡，使所有階層的企業都能受惠，進而達到振興的效果，因此在規劃時，應考量如何將受惠族群最大化，使振興的效果極大化，另外因疫情關係，應將紙本券的病毒傳播風險納入考量，強化推動數位券的使用，讓振興與防疫同時兼顧。

鄭宏輝說，以去年經驗為例，92％民眾仍偏好領取紙本券，只有8％的民眾選擇數位券，原因除了使用習慣外，還有一個因素是許多店家會推出三倍券優惠，促進民眾使用，但在數位券多半無法享受到此優惠，且在消費扣抵時，也無法自由選擇要在哪筆消費使用，最重要的是銀行在數位券優惠比紙本券少很多，誘因不足，因此今年發放時，應將去年經驗納入考量，使數位券使用率能夠提升。

鄭宏輝表示，在後疫情時代，數位消費的比重持續增加，民眾消費習慣慢慢轉為線上消費，或是採用電子支付，來降低接觸的病毒傳播風險，之前與許多業者對談時，會聽到抱怨說不是不願意轉型，而是不知如何處理，或是不熟悉使用方式。