我國在今年國際生物奧林匹亞競賽中獲得4金，與中國大陸並列第一名。這個比賽是怎麼進行的呢？其中一名得金牌的選手、建中高二科學班學生林威辰說，今年由葡萄牙主辦，因為疫情，採取線上賽的模式進行；比賽分成兩部分，包括實作題及理論題。

林威辰表示，今年的實作題目適逢大航海家麥哲倫環遊世界500周年，把所到之地分成不同的站（大題），藉由過去與現在連結，探討學生的科學素養和是否能活用現代科學知識。

林威辰舉例，有一大題討論了麥哲倫企鵝的族群動態估算，還有測定河口搖蚊幼蟲的體內塑膠微粒。雖然總共只有3小時要回答超過150題的實驗問題，但經過國家的培訓，大家都對自己的實力有信心！

另外在理論方面，葡萄牙這次出了將近250題，包含了50幾篇來自各領域的論文，有癌症治療，族群遺傳學等多變化的題型，也是要在3小時內完成。可以知道這並不是一個簡單的比賽，不論是心態上或準備上，都是一大挑戰。