中央流行疫情指揮中心宣布7月27日疫情警戒降為二級，由於此次疫情比去年嚴重，受影響產業亦比去年多，據了解，行政院已經開始研擬相關事項，並表示效益不會少於去年的三倍券，據傳會以2000元為單位，成為「5倍券」，振興效果變5倍，最快將在9月推行。

行政院發言人羅秉成日前表示，目前紓困特別預算還剩下1600億元。考量到今年疫情比去年嚴重，正蒐集各方意見，進一步提出相關紓困方案。很多人都希望可以發現金，但考量到民眾可能會將現金存起來，「活絡經濟」效用不大，因此，還是以發放類似去年「三倍券」為主。

外傳新振興方案有2種版本，仍會有紙本與數位版本，且預計今年的振興券會高於去年三倍券效益，傳出會以2000元為單位，成為「5倍券」，振興效果變5倍，預計全盤規劃後，將於適當時機推出。

另外，也有人認為，紓困振興特別預算5.0版必須要送立法院審議，得等到11月才有可能推出振興券。不過，據知情官員表示，特別條例中有規定，可以先動支，事後再補相關預算案給立法院即可，因此，不需要等到9月份立法院開議，極有可能就提前發行振興券。

若以去年振興三倍券的時程估算，去年6月21日宣布，7月15日實施，加上宣布前也先花1個月構思討論，籌備時間近2個月。若以同樣時程來看，最快今年9月就可發行最新振興券。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，7月27日起疫情警戒降級為二級，各行各業陸續有徵才計劃，求職者可趁此時調整好自己的狀態，了解產業發展，利用合法管道拓展職涯，1111人力銀行亦推出在家工作專區以及「兼差打工」專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作職務，先求有再求好。