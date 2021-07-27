抗疫在家期間，無論是工作、上學還是休閒，與電腦日夜相處成為了大家的寫照，但長時間、高頻率的使用之下，問題也一個個不留情地浮現——儲存空間漸漸不足，除了一再忽略電腦跳出的空間不足提醒，該從何下手解決？每天與電腦為伍，突然發現他的效能大不如前，卻又捨不得花錢買新電腦？

美光旗下Crucial品牌，要替你建構你對組裝電腦的知識！一步步看完之後會赫然發現，原來每個人都能用低成本、輕輕鬆鬆地幫自家電腦無限升級！電腦初學者請跟著下方3步驟，第一次組裝電腦就上手！

1、基礎知識：了解電腦如何組裝

為了更大多數電腦由以下的零件組成：機殼（通常帶有預裝風扇的鐵箱子）、風扇或冷卻液體、主機板、中央處理器（連接在主機板上，進行運算的位置）、記憶體（一個或多個動態隨機記憶體（DRAM））、儲存裝置（一個或多個固態硬碟（SSD）或硬碟（HDD））、顯示卡（負責圖像處理的工作）、電源供應器，以及電纜。

想了解這些零件究竟是如何組合成一個完整的PC，建議先看一下Newegg的完整示範影片。看完組裝、拆解的過程，這個大箱子的秘密就已經被揭開一半了！大多數電腦的零件都是即插即用，不需要執行任何操作即可讓零件們正常運作。也由於安裝新驅動器的過程較為繁複，本文暫時不探討。

Newegg的完整示範影片

2. 首要任務：現在就來挑戰第一個基本升級！

在大致了解電腦的基本組件後，就能進入到動手升級的動作了！以下展示兩個最直觀的升級方式：（1）安裝一個或是兩個DRAM模組：這個安裝相對簡單，可觀看DRAM組裝影片。(2)安裝SSD 儲存驅動器：這個方式主要會取決於驅動器的外形尺寸和位置，在SSD安裝指南中有更多資訊可以參考。實際安裝DRAM的步驟一點也不複雜，且很快就能完成！

小小提醒：大多數升級需使用到螺絲起子，主要根據電腦主機的複雜程度來決定使用哪種工具。另外，有些組件也會附上安裝說明書或是拍攝安裝教學影片，讓大家可以輕鬆地完成居家電腦升級。找到自己最能理解的教學影片，就可以開始動手囉！

3. 進階之旅：踏上進階升級的路！

經過前面的拆解步驟後，是不是突然發現自己很享受這個過程？下個挑戰你可以選擇進行一系列的「模組升級」，讓你的電腦也能來趟高CP值的升級之旅！

（1）設定同步燈光：可以搭配目前內存記憶體的廠商或是 RGB （紅藍綠LED 燈）的零組件來選用。舉例來說，M.O.D Utility 搭配Crucial 電競記憶體Ballistix 系列，簡直絕配。

（2）安裝燈條 ：舉例來說，Ballistix Tactical Tracer 可以使用M.O.D 公用程式或者3D列印印出喜歡的燈條形狀，並且安裝在RGB DRAM模組上，讓燈光可以隨著曲線閃耀。

（3）液體冷卻系統（開環或閉環）

（4）雙顯卡（SLI 或 CrossFire）

（5）自訂主題風格：這大概是組裝電腦的最高境界——按照個人喜好打造獨特風格！如果你是蝙蝠俠迷，不能錯過這支影片！

在升級的過程中，可能會遇到一些棘手的狀況，但是別擔心，即便平時有經驗的玩家也免不了碰上類似的難題，所以盡可能多觀摩其他的操作影片，並且按照自己的節奏進行，相信你很快也能體會組裝的樂趣，甚至在這一波疫情過後，成為電腦DIY的愛好者！

如果讀到這邊還是猶豫著不知該從哪裡開始下手，不妨參考提供給各種不同電腦品牌、型號的升級建議。其實進行電腦升級、維護或是改裝並不像表面上看起來那麼困難，如果從長遠計劃來看，自行動手組裝不僅可以幫荷包省下不少錢，也能讓你在操作過程中對自己的電腦裝備有更深的認識喔！

趁著降級還沒解封的這段時間，安全宅在家的你不妨跟著上方指南，邁向電腦組裝大師之路吧！