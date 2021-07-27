興櫃摺疊軸承廠富世達（6805）公布上半年財報，在摺疊手機軸承訂單挹注之下，今年上半年繳出亮麗成績單，累計獲利達3.12億元，每股稅後純益達8元。

富世達今年第一季每股盈餘僅3.05元，等於第二季大賺4.95元，累計上半年獲利3.12億元，每股稅後純益8元，已經超越去年全年獲利6.25元。

財報優於預期 法人：明年賺五個股本
電子事業續旺 南亞前三季EPS挑戰創新高
#富世達 #大賺 #軸承 #賺贏去年 #獲利