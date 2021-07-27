富世達上半年大賺8元 已賺贏去年獲利 17:422021/07/27 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 興櫃摺疊軸承廠富世達（6805）公布上半年財報，在摺疊手機軸承訂單挹注之下，今年上半年繳出亮麗成績單，累計獲利達3.12億元，每股稅後純益達8元。 富世達今年第一季每股盈餘僅3.05元，等於第二季大賺4.95元，累計上半年獲利3.12億元，每股稅後純益8元，已經超越去年全年獲利6.25元。 財報優於預期 法人：明年賺五個股本 電子事業續旺 南亞前三季EPS挑戰創新高 #富世達 #大賺 #軸承 #賺贏去年 #獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國巨上半年 獲利翻一倍 04:102021/07/27 財經要聞 1分鐘讀財經》航海王注意 當沖比過高 將列入處置股票 08:282021/07/27 財經 三商壽上半年獲利27.5億元 募資10.79億到位 16:202021/07/27 財經 台銀超車 全年獲利目標達陣 04:102021/07/27 金融．稅務 《塑膠股》南亞配息2.4元 4方針推進獲利 11:432021/07/27 財經 東奧》贊助商加碼10萬美元 郭婞淳奪金至少進帳2280萬元 17:122021/07/27 體育 黃昭棠 將任華南永昌投信董座 04:102021/07/27 金融．稅務 聯發科上半年獲利年增逾300％ 每股賺進33.65元 15:002021/07/27 財經 大陸規模以上工業好會賺 上半年獲利年增67％ 13:392021/07/27 兩岸 《半導體》聯發科Q2每股賺17.44元 H1賺贏去年整年 14:502021/07/27 財經 《半導體》景碩Q2獲利衝近5年半高 H1每股賺2.47元 07:452021/07/27 財經 財經熱門新聞 洪災釀「斷鏈」航運噩夢再起？專家驚曝恐怖影響 - 財經 港股2天蒸發2千點 女股神急逃命 外資警告這產業恐無法投資 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 英特爾出招真的該怕？ 華爾街憂慮AMD這數據 直指台積電恐拖累 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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