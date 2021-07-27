疫情下還是有業務會逆勢成長。銀行局27日公布，到6月底國內數位帳戶已近832萬戶，等於第二季就淨增加103.67萬戶，創歷來單季增加最多，主要是兩家純網銀，即連線銀行、樂天銀行積極擴展業務外，兩家單季增近18.3萬戶外，國泰世華銀行單季增加14.7萬戶、永豐銀增加10.3萬戶，是一般銀行增加最多者。

數位銀行帳戶分為必須用自然人憑證加視訊，或僅憑自然人憑證開立的第一類帳戶，交易功能也最多；第二類帳戶是以自行存款帳戶開戶，第三類帳戶是用他行存款帳戶、信用卡及電信認證機制開立，最方便，開戶數也最多，但轉帳及相關交易限制也最多。

到6月底，銀行第三類帳戶已有333.6萬戶，單季增近55.4萬戶；第二類則近290.1萬戶，第二季淨增近29.6萬戶；第一類則有207.5萬戶，單季增加18.8萬戶。

銀行局主秘童政彰表示，正在檢討是否提升第三類帳戶的相關安控措施，以擴大第三類帳戶的交易功能。

中央疫情指揮中心在5月中拉高疫情警戒到第三級，民眾減少外出的情況下，網路購物及轉帳增加，加上投資等需求，第二季數位帳戶開戶數淨增103.67萬戶，創歷來單季新高，其中連線銀行增加15.93萬戶最多，主要以第三類帳戶為主。

第二是國泰世華銀增加近14.71萬戶，以第二類帳戶單季增近10萬戶為主；第三名是永豐銀單季增10.3萬戶，增加最多是第一類帳戶，有4.8萬戶。

但到6月底為止，數位帳戶開戶數最多是台新銀行，有逾259萬戶，第二是國泰世華銀的127.1萬戶，第三是永豐銀行有89.4萬戶，第一銀行則以64.7萬戶排第四，王道銀行則有46.2萬戶排第五。

無實體分行的純網銀，連線銀行到6月底已有近16萬個數位帳戶，樂天銀行則有逾6萬個數位帳戶。

童政彰亦表示，之後揭露的數位帳戶數字將進行客戶「歸戶」，即同一人在同一家銀行開立多個數位帳戶，各類數位帳戶僅會算一個帳戶，如同一人在A銀行的第一類有三個帳戶、第二類有二個帳戶，各類只會算一個，即共二個帳戶，以免統計失真；但他也表示，目前已有很多銀行就已是歸戶後的帳戶數。