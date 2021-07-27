同樣跟業務工作相關，但業務助理職缺竟較吸引人？有網友在PTT薪水版PO文「台灣人為什麼這麼喜歡當助理？」，他說，好友公司想徵業務人員，在人力銀行開出職缺好幾周，投履歷求職者不到10個。後來好友公司把應徵職缺名稱改成業務助理，薪資待遇從本來40K以上改成35K，結果3天就收到超過200封履歷，直問大家「為什麼這麼多人喜歡當助理？」

國內外企業的業務、業務助理人才供不應求，1111人力銀行相關職缺直逼5萬個，快到1111人力銀行搜尋相關職缺。

鄉民們紛紛留言點出關鍵：「門檻比較低」、「助理沒責任啊」、「業務助理的專業能力大多人都可以勝任，但業務就不是了」、「少5000但不用負責，是我也會選助理」、「業務有業績壓力，隨時都可能掰」、「就沒經驗啊，所以從助理開始找」。還有網友分享自己公司狀況：「我們公司掛專員32K，2周不到10人應徵，改助理26K，1個禮拜30人丟履歷來」。

不過有鄉民直批「誰跟你『台灣人喜歡當助理』??自己的經驗不要放大到台灣」，也有人認為，「業務有做出成績不會一輩子40K，但業助再怎麼做都是那死薪水，所以看人吧，有些人覺得住家裡能自己繳網路手機費，找個好老公嫁了就算人生幸福，那可以選業助；有些人喜歡追求成就感與高薪，那就選業務。沒有對錯，只有人生觀的不同。」

另外，還有網友舉科技業的例子作為對比，他說，「這兩個我也選業助就是了，多數人都沒有當業務所需的臉皮好嗎？一樣情況，科技廠應徵工程師和助理工程師，薪水差1萬5，一定大家都會去選工程師，只有學歷不到的會勉強接受助理工程師，或者他們會去二線公司想辦法混個工程師，洗個幾年經歷再跳一線廠。」業務、業務助理相關職缺在這。