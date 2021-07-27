工業用蝶閥大廠捷流閥業昨(26)日股東會完成6席董事、3席獨董改選。今(27)日董事會推舉楊大中續任董事長。

捷流26日股東會全面改選董事及獨董，現任董事長楊大中、副董事長陳超斌、總經理陳宗曉、營運長錢佩玲四位共同創業夥伴，以及新北市土城區廠商協進會總幹事李德娟及合昇聯合會計師事務所所長張育慈六人全部留任董事；獨董由數位電腦董事黃聖元、律師張秀夏及積河房屋仲介董事陳金龍三人擔任。捷流27日召開董事會，推舉董事長，一如原先預期，由楊大中續任董座。

捷流2020年打入中國知名石化業供應鏈體系，有助於後續爭取大陸石化業擴廠訂單，也接獲石化、電子及船舶等產業訂單，上半年在手訂單比去年同期兩位數成長。捷流原本預期，東南亞電廠及台灣電子業建廠兩案，採用捷流大型工業閥門合計1億多元，卻因客戶工程延宕，第一季未能如期出貨，第二季起，出貨逐季好轉，第二季每月出貨及合併營收都回升至2億元以上。

捷流目前訂單能見度長達半年，上半年合併營收11.34億元，年減6.64％，創同期第三高。捷流主管表示，捷流6、7月出貨都轉正成長，下半年營運可優於上半年，全年營收、獲利優於去年。