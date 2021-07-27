行政院長蘇貞昌今主持明年度中央政府總預算案審查會議，行政院發言人羅秉成表示，明年度整體歲入成長幅度高於歲出，歲入歲出差短130億，較上年度減少695億，減幅達到84.3％；各項支出中，以社福預算5947億元最多，較去年成長6.4％；其次為國防經費3726億，較去年成長3％。

中央政府總預算案明年歲出部分，歲出2 兆2521 億元，較今年度歲出預算數2 兆1359億元，增加1162億元，成長 5.4％；歲入2兆2391億元，較今年度歲入預算數2兆534億元增加1857億元，成長9％。

總預算案歲入歲出差短 130億元，加計債務還本數960億元（占稅課收入5.1％），融資需求1090億元，規畫移用以前年度歲計賸餘 500億元及舉債590億元支應。

各項支出中以社福預算5947億元最多，較去年成長6.4％；最大亮點為少子女化對策經費801億元，較去年增加267億，成長50.1％，主要增列0-5歲育兒津貼、安心懷孕友善生養經費，以及0-6歲托育及就學補助。

因應近年來中共軍機頻頻擾台，共軍對台軍事威脅日增，因此，明年度中央政府總預算，國防經費達3726億，較去年成長3％；教育經費為3124億元，較去年成長5.6％。公共建設計畫1466億元，較去年成長18.6％。

羅秉成表示，明年度中央政府總預算案籌編，依循行政院施政方針、籌編原則及既定時程逐步辦理，今通過明年度總預算初步審核結果，其中，少數計畫尚在審議，故各項數字仍有可能增減，尚未完全定案。行政院將在8月下旬提報院會通過後，屆時將充分對外說明相關事宜。