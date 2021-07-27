網紅黃琳擁有亮麗外型、火辣身材，因五官神似Angelababy有「台版Angelababy」之稱，而其實她在讀大學時就小有名氣，被封為「世新女神」，多次登上PTT表特版，近日她在IG分享到夏威夷玩高空跳傘的辣照，超兇身材意外又成為吸睛亮點。

黃琳日前才穿著火辣比基尼到迪士尼玩，近日又在當地嘗試高空跳傘，興奮喊是人生最棒的體驗，並透露跳傘有分一般高度和超級高，自己直接挑戰超級高，因為可以有60秒的自由落體，讓她真的感覺像在飛一樣。

黃琳興奮跳傘，好身材也吸睛。（圖／翻攝自IG）

黃琳跳傘穿太辣，大秀美胸W弧線。（圖／翻攝自IG）

黃琳表示玩高空跳傘後，許多人誇她勇敢並問不可怕嗎？她卻一點也不害怕，「我認真覺得興奮的心情早就蓋掉這些情緒了，飛機越飛越高我當下真的亢奮到爆炸沒有害怕，跳下去就是放開手享受，人生只有一次 let go」，最後她也感謝跳傘教練和攝影師，給足她安全感和快樂，讓她第一次跳傘就有如此美好的體驗，開心直呼：「人生成就解鎖」。

照片中，可看到黃琳穿著低胸上衣，深V直接開到逼近肚臍，相當性感，而她跳傘時看起來果然一點都不害怕，還俏皮地對鏡頭眨眼比YA、露出燦笑，尤其各種俯視、仰視等角度，讓她的W型雙峰弧線一覽無遺，半球幾乎快掉出，邪惡視角辣爆。