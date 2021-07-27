英國伊莉莎白女王號航母戰鬥群25日駛入南海，為美國的印太戰略助威，更攪動美中在南海及亞太地區的對峙形勢。專家分析稱，英國隨著美國將戰略重心轉往印太地區，趁機在香港問題上對中國進行報復。如果英國航母在美國挑唆下前往南海島礁12海里範圍內巡航或是經過臺灣海峽前往日本，一旦出現這種挑釁動作，將會在中英關係中掀起滔天巨浪。

英國女王號航母戰鬥群與參與其中的美國、荷蘭艦艇已於25日駛入南海，並與馬來西亞及新加坡海軍進行演習，其動作聲勢浩大，引起各方矚目。大陸知名時事評論家劉和平接受陸媒《直新聞》訪問時表示，英國過去有「日不落帝國」之稱，但在二次大戰後逐漸衰落，這次派出女王號航母戰鬥群遠赴印度洋與太平洋，意味著英國重新在全球事務展現野心，並跟隨美國把戰略重心從大西洋地區轉往印太地區。英國的動作也意味著，印太地區已經取代昔日的歐洲與中東，成為全球主要大國博弈的中心區域。

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Some more photos from our exercise with the Indian Navy. 📷



Here you can see INS Satpura INS Ranvir and INS Jyoti on our starboard side 🟢

(Other ships from #CSG21 were on our port side 🔴)@UKinIndia @UKDefenceIndia pic.twitter.com/rYEqNxyFWu — HMS Queen Elizabeth🇬🇧 (@HMSQNLZ) July 22 2021

其次，女王號航母開赴印太也意味著脫離歐盟之後的英國，開始正式轉投美國懷抱，也就是要「脫歐入美」。這次女王號航母進入南海是衝著中國而來，加入美國對華「新冷戰」當中，尤其是中國在香港實施了《香港國安法》，英國女王號航母到印太巡航更有趁機報復中國的意味。

劉和平在分析中強調，接下來要關注的是女王號航母會不會在美國的挑唆與鼓動下，進入中國南海島礁12海裡範圍內搞所謂的巡航，以及會不會經過臺灣海峽前往日本。假如英方真的做出了上述挑釁性行動，那將會在中英關係中掀起滔天巨浪。

英女王號航母抵達新加坡，補給後將展開南海航行自由任務，大陸關切英航母戰鬥群是否會逼近南海島礁12海里，或是經由台灣海峽前往日本。（圖／伊莉莎白女王號推特）

他表示，無論是經濟或軍事的硬實力，英國都已經夕陽西下，一艘航母也對中國構不成多大的軍事壓力，更達不到他們想像中的軍事戰略目標。不過儘管如此，仍然不能忽略了女王號航母在政治上的象徵意義與政治動員能力。它的動作包含著在血緣與意識形態相近的美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭等「五眼聯盟」國家，以及前英國殖民地印度、新加坡、馬來西亞等國，甚至還有前法國殖民地並深受美國影響的越南，全部動員到美國的印太戰略當中。

英女王號航母與馬來西亞海軍會合後穿行麻六甲海峽。（圖／馬來西亞海軍０

劉和平認為，由於英女王號航母最後還要到日本參加軍事演習，並在亞太永久部署2艘軍艦，這都意味著英國與日本的關係正在向準軍事同盟的方向發展，不排除還有可能會成為正式的軍事同盟。這也是日方近年來解禁集體自衛權，與修改和平憲法第9條的目的。美日英澳這些國家近來紛紛打著維護海上國際秩序與自由航行權的名義，來介入中國的南海、東海與台海問題，這就意味著這些海權國家正在試圖以「炮艦外交」來壓制傳統的陸權國家中國，阻止中國突破美國設置的島鏈，阻止中國走向海洋。