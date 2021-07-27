郭婞淳登世界舉重女王寶座 總重236公斤破奧運紀錄

台灣「舉重女神」郭婞淳今(27)日在東奧舉重女子59公斤級奪金，也是台灣在本屆東京奧運的首面金牌，歷史性的一刻舉國歡騰，看到郭婞淳上台領獎的這一幕，讓不少人感動到噴淚，連網路上許多一日舉重迷都超想哭，直呼「突然有一股熱淚湧出！」

郭婞淳27日台灣時間下午2點50分在舉重女子59公斤級出賽，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤3創奧運紀錄奪金，也是台灣在本屆東京奧運的首金，消息一出，讓全國人民狂喜。

有自稱「一日舉重迷」的網友忍不住在《PTT》表示「看舉重看到想哭正常嗎？」他指出，「剛剛看我們國民老婆輕鬆幹爆對手，竟然突然有一股熱淚湧出，台灣這種對外政治被打壓，對內又得不到最好的體育補助的鬼島，竟然可以在全球舞台奪冠，有沒有對手可能比我更想哭的卦？」

看到郭婞淳拿到金牌時歷史性的一幕，讓眾人瞬間感動到噴淚，網友紛紛回應「女神」、「哭啊」、「傻眼，怎麼有人這麼強」、「非常感動！」、「我已哭」、「一起哭」、「真的太感動了！」、「超想哭」。

有網友感動的說，感覺就是努力終於有成果，想到當初世大運她挺舉成功的那瞬間，表情超令人動容，還有網友指出，相較於其他選手，郭婞淳從一開始到最後，完全沒有露出痛苦表情，「好像是去健身房運動一樣」、「一日舉重迷被圈粉+1」。