近年來外送平台興起，成為懶人福音，消費者只要在家動動手指就有美味的餐點送上門。不過日前就有一名外送員眼尖發現，顧客訂單竟有一組神秘序號，可以現折860元，讓他不禁好奇背後原因。

原PO昨（26日）在臉書社團《外送員的奇聞怪事》PO文透露，送餐時接到一張訂單，只見顧客點了兩份皮蛋瘦肉粥和麥克雞塊等餐點，消費金額共計890元，扣除滿150元折30元的優惠券後，對方還使用了一組優惠代碼，再度折抵掉860元，最後結帳金額僅需支付19元的派送費。

內行人解答860元的優惠代碼，其實是顧客的餐損賠償金。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》臉書社團）

對此，原PO不禁好奇問道「有人知道為什麼客人能用折價券折這麼多嗎？照片右下角有一個折860元，這是什麼樣的折價券？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒解答是「餐損賠償金」，紛紛留言回應「公司賠償的餐點損失費」、「就沒收到餐的賠償金啊」、「他在別家點了860元的餐點，結果有問題所賠償的吧」、「客人報餐損還是缺餐點，甚至直接報沒取得餐點。我也送過兩大盒鹽酥雞就收了40元的」。

另外也有人表示「還有一種是LINE Points折抵」、「昨天我也好奇的問了客人，他說是手機號碼續約，電信公司送1200元的折價券，不限次數、金額，用完為止」。