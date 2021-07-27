桃園市觀光旅遊局建置觀光即時影像，今年曾締造最高同時觀看人數9000人、當日觀看人數76萬人共同在線上祈求石門水庫降雨，網友敲碗推出更多熱門景點影像，觀旅局為此在永安漁港新架設1支4K高解析度即時影像27日上線，民眾不必出門就可欣賞漁港落日餘輝及濱海美景。

而實際造訪永安漁港的遊客也不少，但防疫警戒降為二級後，熟食區餐廳仍不開放內用，業者抱怨，有條件開放餐飲業內用根本是為某些餐飲類別「量身訂製」，漁港內都是海產餐廳都是桌菜，根本無法做到套餐或餐盒形式不共食，中壢區漁會總幹事黃德汶也說，與業者討論後認為防疫規定要落實有些許難度，決定等到8月後觀察疫情狀況再討論漁港內20家餐飲店家何時復業。

觀光旅遊局長楊勝評表示，自2018年起陸續建置觀光即時影像，數量高局全國之冠，景點包含大溪橋、石門水庫、拉拉山遊客中心、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山生態池、後慈湖、慈湖水岸廣場、大溪老街、虎頭山奧爾森林學堂。

他說，新設永安漁港即時影像，民眾可一邊聆聽音樂一邊欣賞永安漁港景色，轉個視角還可以欣賞今年全新完工的海螺館，透過螢幕就能身歷其境觀看人氣漁港四季樣態，同時也能看到當日天氣資訊作為出遊參考依據。