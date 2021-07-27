防疫不能輕忽，台南市政府農業局將不定期稽查農業休閒場域。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

國內疫情逐步趨緩，自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至2級，台南市7處休閒農場及農業休閒場域老牛的家、將軍漁港垂釣區、大東假日農市，市府農業局與衛生局跨局合作，共同辦理休閒農業場域防疫措施公告及防疫督導工作；農業局表示，將會不定期稽查，並強化防疫宣導，讓民眾與業者了解依循。

依據農委員會頒布「休閒農場防疫管理措施」，入場時必須實聯制並量測體溫；場域空間依面積實施人流總量管制，三級警戒時，總量及室內分別降載至40％及30％容留人數，二級警戒時，全場及室內人流管制分別降為承載量60％及50％；場域內要求維持社交距離、工作人員安全防護、環境清潔消毒等。

台南市農業局長謝耀清表示，台南市有7處休閒農場，分別為大坑休閒農場、仙湖休閒農場、吉園休閒農場、走馬瀨休閒農場、南元休閒農場、台南鴨莊休閒農場及關子嶺開心休閒農場，另有農業休閒場域老牛的家、將軍漁港垂釣區及大東假日農市，在微解封期間，共有8223旅遊消費人次。

謝耀清說，為確保2級警戒遊客及從業人員健康安全，已依照農委會頒布指引督導業者實施防疫措施，業者每日應自主檢查，農業局亦會不定期稽查，若違反《傳染病防治法》函請衛生局裁處，希望所有業者都能遵守規定，保護自己也是保護他人。