國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日至8月9日，由三級警戒調降為二級，開放宮廟參拜，但禁止遶境、進香活動。新北市中和烘爐地27日晚間12點後，湧現不少參拜民眾，廟方人員強調民眾前來參拜一切按照規定，包括入口處設置實聯制QR碼、體溫計與酒精，還設置防疫消毒門。此外，為避免信眾直接觸摸筊杯與金元寶，特地準備塑膠手套，讓民眾安心拜拜，同時限定僅能30人同時入廟等，欲前往的民眾請務必遵守。

中和烘爐地南山福德宮是北部最有名的土地公廟及求財靈廟之一，由於求財靈驗，因此向來吸引許多做生意的老闆、從事業務相關工作的善男信女前往參拜。據1111人力銀行統計，目前業務相關職缺超過5萬筆，其中，有底薪業務工作將近7000筆，亦歡迎對業務主管、業務專員、業務助理等工作有興趣的民眾，趕快至1111人力銀行搜尋相關職缺並投遞履歷。

值得一提的是，烘爐地廟方人員向媒體表示，維持防疫準則將是開放參拜最重要的條件。因此民眾入廟有相應的配套措施，民眾的動線上有體溫量測、酒精消毒，民眾也必須戴上廟方提供的手套，並實行實聯制掃QR Code。廟內人員控管方面，入內參拜一次同時只能30人，有信眾參拜結束離開後，之後的信眾才可入內。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，疫情趨緩、警戒降級，許多原本在三級警戒期間「遭封印」的工作，將再活絡起來，業務工作就是其中之一。親自拜訪聯繫客戶在業務工作範疇內，除了維繫與客戶間的情感外，後續服務亦是重點項目，但在警戒期間業務人員拜訪行為多數都喊停。如今降級後只要遵守指揮中心相關指引，相信各家企業的訪客規定將逐漸放寬。

對業務主管、業務專員、業務助理等工作有興趣的民眾，趁產業開始活絡之際，到1111人力銀行搜尋相關職缺並投遞履歷。業務、業務助理相關職以及有底薪業務職缺在此。另外，暑假打工是許多年輕人的暑假活動選項，既可充實暑假生活，還能賺取薪資、累積經驗。不過有鑒於求職詐騙與打工陷阱眾多，建議找工作還是透過1111人力銀行網站、1111找工作APP等專業安全的管道。