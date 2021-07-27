具高度傳染性的變種病毒威脅全球復甦腳步，但強勁經濟數據和企業獲利動能尚能提振市場氣氛，投信法人看好美國景氣持續擴張可望帶來股市走高，尤其後疫情帶動科技產業需求大增，看好美國科技股中長期的投資價值。

摩根美國科技型產品經理表示，美國經濟持續好轉有眼共睹，根據美國國家經濟研究院（NBER），美國自去年5月展開的擴張周期即將進入第16個月，對照1945年以來經驗，美國景氣擴張平均可延續5.6年，最短亦有近2年，因此，預期美國未來逐步解封、財政與貨幣政策持續寬鬆的環境下，景氣可望延續擴張周期並帶動股市走高。

企業獲利有望再助攻，張致寧說明，觀察美國標普500成份企業第二季財報，工業、消費與原物料等周期類股在低基期基礎上，獲利年增幅最大。若是與疫情前（2019年第二季）水準相比，科技類股EPS增長幅度達34％，不僅優於整體大盤的14％增幅，更明顯高於周期性類股，反應科技股獲利領先走出疫情衝擊。

另外，5G帶動數位升級與新品應用效應，加上庫存調整周期下的缺貨效應，持續拉動半導體與科技需求，根據SEMI（國際半導體產業協會）最新北美半導體設備出貨報告，2021年5月設備製造商出貨金額為35.88億美元，連續五個月創下歷史新高，不僅較4月成長4.7％，較去年同期也大幅成長53.1％。

張致寧分析，隨著後疫情時代來臨，企業數位與雲端需求大增下，軟體與雲端服務等市場規模呈現高速增長。搭配下半年消費旺季提振，預期仍將有利科技等成長題材表現，美國科技股的中長線投資價值不言可喻。