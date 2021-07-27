民眾、企業進出口貨物，常常煩惱應檢附哪些輸出入文件及申請輸出入查驗。為強化便民措施，財政部關務署於「關港貿單一窗口」建置「（GC473）貨品輸出入規定查詢」網頁，彙整各貨品主管機關訂定進出口貨物應遵循事項，有效解決民眾、企業進出口的疑難雜症。

關務署表示，貨品進出口除應向海關報關，也要依貨品主管機關訂定輸出入規定辦理。例如進口醫療器材應按貨品分類號「504」檢附衛福部食藥署核發的醫療器材許可證或同意文件，惟是類貨物倘於所歸列貨品分類號列未見輸入規定，因經濟部國際貿易局尚有「其他相關輸入規定」規範，故仍應依輸入規定代號「504」檢附前開主管機關核發之醫療器材許可證或同意文件始得進口。

有鑑於輸出入規定繁多，且其他相關輸出入規定並未標示於貨品分類號列，常有民眾、企業進出口貨品受罰，關務署以「貨品分類號列」查詢輸出入規定之「稅則稅率查詢系統」，再增設以「貨品類型」查詢「輸出入規定」、「簽審機關網站及電話」、「法令依據」及「免證專用代碼」等資訊網頁，以便各界更瞭解輸出入規定及洽詢管道。

關務署進一步指出，若貨品同時符合二種以上貨品類型，需分別按各貨品類型之輸出入規定辦理。例如輸入野生動物製品供食品用途，須同時符合「應辦理食品輸入查驗貨物」、「應施檢疫動植物」及「野生動物及其製品（含CITES）」等貨品類型之規定。

若民眾、企業要查詢進出口貨物規定，可到關務署官網的「關港貿單一窗口網站/通關簽審查詢/其他相關查詢/（GC473）貨品輸出入規定查詢」網址查詢，有效避免違規受罰。