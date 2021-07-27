郭婞淳登世界舉重女王寶座 總重236公斤破奧運紀錄

「舉重女神」郭婞淳在今（27）日在女子59公斤量級霸氣登場，最終以總和236kg順利奪冠，替我國拿下東奧的第一面金牌。值得一提的是，郭婞淳最後一次挑戰世界紀錄141kg失利，倒地翻滾露出燦笑，讓不少網友看了直呼：「太可愛！」

郭婞淳2016年里約奧運儘管已摘銅，但她立志奪金，2020東京奧運出發前就放話一定要拿到手，首登場就挑戰全場最重100kg，她面不紅氣不喘的完成，只不過第二次試舉挑戰103kg裁判認為姿勢不夠正確判失敗，所幸第三次抓舉103kg成功，刷新奧運紀錄；接著她挑戰擅長的挺舉，第一次試舉舉起125kg提前確定摘金，第二次試舉133kg再度過關，儘管已勝券在握，最後她仍突破自我，直接挑戰世界紀錄141kg，但舉起不久身體就往後倒，沒能打破紀錄。

郭婞淳向工作人員比讚。（圖／路透）

有趣的是，郭婞淳雖然往後仰，臉上卻掛滿燦爛的笑容，一旁的工作人員馬上衝過來關心，她笑笑著跟對方豎起大拇指比讚。畫面曝光後，許多網友都被她的真性情圈粉，紛紛在PTT狂讚：「滑倒的笑容太可愛」、「跌倒也好可愛，不要受傷最重要」、「好可愛，還來一個惡魔翻滾」、「133已經很猛了」。

事實上，郭婞淳一舉摘金的過程相當得來不易，她曾經在備戰亞運時不慎被槓鈴壓傷，造成右大腿肌肉70%斷裂，展開辛苦又漫長的復健，不過受傷的當下，她心念著家鄉及更偏遠地區醫療資源匱乏，暖心捐出150萬獎金添購救護車，人美心也美感動大批網友。