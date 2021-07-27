美國佛羅里達州官員今天表示，上個月24日的公寓大廈坍塌事件最後一名失蹤者，遺體已經尋獲，身分也獲得確認，使得最終罹難人數來到98人。

路透社報導，邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）當局在記者會上表示，搜索隊員本月20日找到最後一具遺體，經醫學檢驗人員比對確認身分，確定是54歲的赫達雅（Estelle Hedaya）。

赫達雅的家人告訴「紐約時報」（The New York Times），赫達雅才剛從紐約搬到佛州。

位於邁阿密近郊瑟夫賽德鎮（Surfside）、屋齡40 年的香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）於6月24日凌晨1時30分前後坍塌。

事發當時居民多在睡夢中。消防人員日以繼夜搜尋罹難者，7月7日正式放棄可能找到生還者的最後一線希望，23日宣告搜尋行動正式結束。

共計有97人在大樓坍塌時命喪現場，另有1人送醫不治身亡。