全台降二級警戒，為了滿足民眾消費需求，7-11結合3大外送平台打造最新服務平台「OPEN送」，將不定時推出咖啡或鮮食優惠，7-11也祭出首購5折優惠，只要輸入優惠序號不限最低消費金額就可直接打5折。

自8月2日起，首創外送業者入口平台「OPEN送」，可一站享有Uber Eats、foodpanda、foodomo 3大外送品牌服務，透過OPEN POINT APP或官網進入「OPEN送」雲端平台，選擇想要點餐的外送品牌即可迅速通往7-11外送專區，上百款商品、獨家限定的熱壓吐司、天素地蔬皆可透過線上訂購、宅送到家或到店自取，還會不定期推出咖啡與鮮食優惠。

7-11首波精選北中南200家門市提供服務、預估8月底合作店數將突破600家、力拼1年達1200家，消費者只要透過Uber Eats，30分鐘外送服務就能拿到餐飲、零食日用品各類商品。

為慶祝此新合作，獨家推出首購5折優惠，年底前首次在 Uber Eats 生鮮雜貨外送區選購 7-11外送商品，輸入「711首購」優惠序號，不限最低消費金額即可享首購5折優惠（最高折抵100元），不限名額、買愈多省愈多。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫情趨緩，警戒降至二級，對零售通路業者來說是一大利多，許多民眾在家工作、居家抗疫久了，陸續衍生出不同消費需求，對業者來說，也是促成不同的服務面向與服務機會。

黃若薇也提到，在此波疫情期間，各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」及「雲端打卡模組」，其強大效能已經為很多企業提供服務。另外，在還沒完全走出疫情陰霾期，有鑑於求職不易，亦推出在家工作專區以及兼差打工專區，建議在這段期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作等職務，先求有再求好，減低疫情影響收入。