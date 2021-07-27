少子化衝擊大專院校招生不易，學校除了祭出獎學金及各類學特色學習誘因外，近年也積極參與評比盼能受肯定。崑山科技大學連續14年榮獲教育部「教育部數位學習認證」肯定，110年度第1梯次再傳捷報，共計通過「資料結構」、「教育訓練與發展」、「專案管理」等3門課程之教育部數位學習課程認證，歷年通過認證數量累積達53件，蟬聯全國技職校院第1。

因應數位學習的全球化趨勢，崑山科大自民國91年起開始發展數位學習，從最基礎的教學平台建置、數位教材的開發、師生教學學習能力的提升，以及學習資料的控管，有計劃且逐步地配合國家發展政策，與全球趨勢相結合，並持續推動課程及教材數位化與認證。李天祥校長表示，該校不斷提升數位化遠距教學能量，彈性地應用在各種不能當面授課的情況，包括境外生數位學習專班，或因應疫情需透過數位學習系統學習等情境，保障學生授課權益。

通過「資料結構」課程認證的資訊工程系邱正毅老師表示，依據認證要求進行課程設計，並參加學校提供的相關研討會，吸取其他成功通過認證教師的經驗，並將之實現在課程設計上。邱正毅老師認為最有挑戰的部分，就是如何帶動學生們開始互動，透過給予學生討論的小題目，引導討論的方向與主題，觸發學生們進入討論的情境。他提到發展數位課程對於系所來說，也是能夠增加與產業界互動的機會，未來希望能夠運用更多的數位工具，持續精進數位課程的發展。

受疫情衝擊歐美多國已進行遠距教學超過1年，不論師生，3C能力都大幅提升，雖疫情帶來生活不便，但也要歸功科技讓學習有了不同樣貌，因應產業趨勢與人才需求，大葉大學集結電機工程學系、資訊工程學系師資團隊，打造「人工智慧研發基地」，培育產業所需的尖端人才。

「人工智慧研發基地」主持人、電機工程學系教授黃登淵指出，根據國際研究機構Garner2019年公布的10大策略科技趨勢預測，人工智慧有舉足輕重的地位，因應產業發展，大葉大學結合機器學習、深度學習及電腦視覺多元應用，開設一系列人工智慧課程，帶領學生學習核心技術與跨域整合能力，學校同時建置了「人工智慧研發基地」，不只是培育專業的人工智慧人才，更協助在地產業引進AI應用技術，促進產業升級。

黃登淵教授進一步說，「人工智慧研發基地」包含教學、產學、研究、展示4大面向，教學方面，不只是有工學院學生選修課程，也支援產業人才培訓課程。產學方面，跨領域師資群可根據廠商需求，提供相關技術服務，研究方面，包含人眼追蹤技術、人臉識別、車輛偵測與行為分析等，透過視覺辨識與監控技術提供效能，除了學術論文發表，人工智慧應用的專題研究也獲得科技部計畫獎助肯定。展示方面，與學校執行的大學社會責任計畫搭配，推動大小共學，讓彰化在地的小朋友體驗人工智慧，拓展學習視野。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，孩子就像海綿，吸收力極強，只要給予適當引導潛能無限，暑假眾多夏令營都改為線上進行，倘若家長希望給孩子客製化課程，可上1111人力銀行家教網配對合宜的老師，畢竟疫情仍緊繃面試老師一樣僅能採線上進行，透過第三方平台的篩選把關也多份保障。另外，1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校資訊，還有校園新聞版面，讓你掌握全國校園最新動態。