全台警戒自27日開始降為二級，原先運量慘淡的台北捷運，上午尖峰時段自10萬多一路攀升，昨日已有20.6萬人次搭乘，今日上午已達到23萬人，一日間多出3萬人，雖然和疫情前的45萬相比仍有一半的差距，不少通勤族表示上班人潮的確變多，「排隊的情況也越來越明顯了！」

台北市自5月15日進入三級警戒，至今已2個多月，期間各企業採取居家辦公比例上升，嚴重衝擊公車、北捷運量。據北市交通局統計，疫情爆發第七周、6月14日至20日，平均日運量來到26萬最低點，北捷平日運量則降到50萬上下，假日更是下跌至20萬，與疫情前相距甚遠。

不過，隨著通勤人潮回流，北捷、市區公車昨宣布恢復過往班距，以應付降級後出現的運量上升。統計降級首日的運量，北捷指出，今天上午6點至9點尖峰時段，捷運運量約23萬人次，比上周、20日同期的19.4萬還增加3萬人次，也比昨日同期的20.6萬還多，但仍比疫情前的45萬還要少掉許多。

除捷運運量有所上升外，市區公車狀況亦然。北市公運處表示，疫情爆發前公車日運量約為137萬人次，三級警戒後首周運量慘跌至44萬，但觀察上周、7月19日至25日，公車平日平均日運量已恢復至46萬人次，就趨勢來看，降級首日運量應會增加，但目前數據仍在統計中。

不過，尖峰時段車流卻沒恢復過往每小時1356輛的標準，26日甚至下跌至-6％、1269輛，27日更跌到-10％、每小時僅1208輛。交控中心主任王耀鐸對此表示，車流會受諸多因素影響，如下雨車就會多、公司分流上班導致某些天數車多，這都很難講，未來會繼續觀察。