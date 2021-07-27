彰化縣長王惠美（左二）到中正路餐館宣導降級後餐飲業內用防疫規範。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左二）到中正路餐館宣導降級後餐飲業內用防疫規範，業者林芳信（左）全程親自接待。（謝瓊雲攝）

針對餐飲業開放內用，彰化縣強制規定「用餐座位應全面設置隔板」、「桌距、不同桌人員間保持1.5公尺以上」2項重要措施。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（中）到中正路餐館宣導降級後餐飲業內用防疫規範。（謝瓊雲攝）

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日起調降為防疫第二級警戒，餐飲業有條件開放內用，彰化縣長王惠美27日前往餐館密集的彰化市中正路視察義式麵館防疫措施，坐在隔板內喝了一口咖啡，難得拿下口罩顯露笑容，呼籲民眾仍要遵守防疫守則，安心、安全用餐。

防疫三級警戒期間，餐飲業一律只能外帶，彰化市區許多業者晚間乾脆提早打烊，甚至有許多不敵疫情吹熄燈號；迎來降級的第一天，複合式餐飲業者雖開放內用，但人流控管室內最多僅限20至30人，比中央規定還嚴謹，第一天多數民眾也持觀望態度，消費者上門仍以外帶居多。

王惠美表示，餐飲業用餐人數限定室內50人、室外100人以下，落實實聯制、手部消毒量體溫，超額者業者須在7天前提報防疫計畫經衛生局核定，否則禁止執行。

彰化縣強制規定「用餐座位應全面設置隔板」、「桌距、不同桌人員間保持1.5公尺以上」2項重要措施；且規定只供應個人餐、調理區吧檯不開放用餐、自助餐專人夾菜、隔板翻桌即以75％酒精或1000ppm漂白水消毒、廁所每30分鐘清消1次等防疫規範，才能開放內用。

王惠美27日中午專程到SP夏帕義大利麵彰化中正店關心，但業者拚經濟，也要顧好員工、顧客的衛生安全；業者林芳信親自接待，端上貼心準備的熱咖啡，讓很久沒在餐廳坐下、拿下口罩內用的王惠美，也難得露出笑容，忍不住說「這感覺很棒！」

相較彰化市中正路上多數連鎖餐館，都全力配合規定開放內用，彰化市多數知名小吃業者如阿璋肉圓、阿泉焢肉飯，考量內用規範太多，仍決定繼續維持外帶，暫時不開放內用。