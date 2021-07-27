美國半導體大廠AMD將在周二(27日)盤後公布201年第二季財報，有不少分析人士指出，AMD有機會取得更多來自於英特爾的市占率，主要是上周英特爾財報公布後坦言，面臨AMD在資料中心業務競爭的壓力，導致英特爾股價大跌，但有華爾街的看法指出，AMD是否能進一步取得進展，其實有些疑慮，以及台積電產能吃緊對AMD供應的影響。

截至台灣時間27日晚間5點55分，英特爾盤前走跌近2%，AMD盤前漲0.41%，台積電ADR盤前跌0.65%。

據MarketWatch報導，英特爾雖然在資料中心業務示警面對競爭壓力，但從英特爾Q1表現來看，單季相關營收下滑20%、AMD翻倍，Q2財報卻指出，資料中心營收僅下滑9%、優於市場預期，這讓市場觀察英特爾是否已經找出方法，抵抗AMD競爭。

華爾街還擔憂，全球晶圓代工龍頭台積電產能吃緊，是否對AMD營運造成影響，Raymond James分析師Chris Caso發布研究報告，指出AMD這次公布的財報可能受到晶片供應短缺影響，雖然趨勢仍是上揚，但AMD在遊戲機OEM及商用PC庫存量單位(stock-keeping unit)，恐難以增加伺服器處理器晶片的供應。

不過，研究報告也提到，這些供應限制影響的市占率，也顯示AMD在PC銷售觸頂、成長放緩的預期。

Jefferies分析師Mark Lipacis表示，AMD第三代伺服器處理器Milan，有望取得今年下半年英特爾市占率，第四代伺服器處理器Genoa，有在核心數量偏高的產品差異性，更具有競爭力。

FactSet針對33位分析師調查顯示，市場預期AMD在Q2每股盈餘達0.54美元、優於去年同期0.18美元，並比先前預測的0.46美元，合併營收達36.2億美元，優於去年同期19.3億美元。