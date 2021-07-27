證交所表示，光麗-KY（6431）申報110年第二季私募有價證券資金運用情形季報表，經查符合「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第1項第11款情事，惟該公司延遲申報，已違反前述作業辦法規定，處以1萬元違約金。