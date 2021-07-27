光麗-KY延遲申報 證交所開罰 17:592021/07/27 工商 陳昱光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，光麗-KY（6431）申報110年第二季私募有價證券資金運用情形季報表，經查符合「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第1項第11款情事，惟該公司延遲申報，已違反前述作業辦法規定，處以1萬元違約金。 匯豐開第一槍 長榮遭降評 后里之光楊勇緯東奧奪銀 中社花市優惠台中人半價 #光麗-KY #延遲申報 #證交所 #開罰 #申報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》航海王注意 當沖比過高 將列入處置股票 08:282021/07/27 財經 航海王翻船 長榮單日違約交割4615萬 有人連3500元都付不出 10:042021/07/27 財經 關務署獎勵海關基層 隔了三年才記功 16:142021/07/27 財經 溪流戲水要全程戴口罩 立委建議參考東奧作法開放泳池 14:172021/07/27 生活 互聯網關禁閉半年 港股領跌 04:102021/07/27 財經要聞 《盤中解析》航運風浪大 台股左右搖擺 10:012021/07/27 財經 企業收房租違約金 要報繳營業稅 14:502021/07/27 財經 北市警執法不降級 萬華私娼企圖「人與人連結」遭逮 10:592021/07/27 社會 鄭怡靜歸仁之光 林昀儒宜蘭第一 04:102021/07/27 運動天地 佛心舉動 金管會承諾金檢抓大放小 16:552021/07/27 財經 強對流雨彈一早開轟 3縣市大雨特報 09:452021/07/27 生活 財經熱門新聞 洪災釀「斷鏈」航運噩夢再起？專家驚曝恐怖影響 - 財經 港股2天蒸發2千點 女股神急逃命 外資警告這產業恐無法投資 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 英特爾出招真的該怕？ 華爾街憂慮AMD這數據 直指台積電恐拖累 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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