今日全台迎接降二級，超商與速食業者推優惠為全民加油打氣，全家推霜淇淋1支25元、摩斯漢堡祭出快閃「買1送1」，幫消費者大省荷包，堪稱在疫情中的小確幸。

全家即日起至7/29在APP隨買跨店取祭出Let's Café特大杯經典美式、特大杯經典拿鐵同品項「買2送2」，FamilyMart Collection瓶裝茶同步也有買2送2。最夯的霜淇淋則有不限口味「10支250元」特惠，１支只要25元，相當於64折現省140元，喜歡冰品的甜食控快把握。

7-11限時推出「鬆綁新生活」優惠，線上部分全站消費單筆滿888元享11%的OPEN POINT點數回饋，購買指定商品再加碼7%的點數回饋。接著是「OPEN POINT行動隨時取」的CITY CAFE大杯美式咖啡「買1送1」，每日限量1萬組；最後實體門市部分，OPEN POINT會員到7-11門市單筆消費滿550元，持指定信用卡結帳，可立折50元外，更額外加贈點數50點。

肯德基即日起至8月2日同步推出4款人氣點心、飲品享有限時買1送1優惠。包含經典的4塊上校雞塊、勁爆大雞米花，以及消暑系甜品－芒果煉乳流心冰淇淋大福及QQ黑磚奶茶，酥脆多汁炸雞桶特價只要289元，但此優惠不適用預訂快取桶餐的「加1元贈1塊咔啦脆雞」活動，也不適用外送服務。至8月31日前，「零接觸外送服務」消費滿350元即可享免運費，預訂快取享加1元多1件優惠。

全家APP隨買跨店取祭出霜淇淋10支250元，摩斯推出早餐特惠。（圖/取自全家、摩斯漢堡官網）

摩斯漢堡連續3天快閃優惠，買火腿歐姆可頌堡加贈冰紅茶，優惠價79元，原價104元、買椰香咖哩雞腿堡送蒟蒻、摩斯咖啡買1送1等優惠，限同容量、不限冰/熱，可單杯加價升級冰/熱摩斯咖啡、冰/熱拿鐵咖啡、熱卡布奇諾、冰萃檸檬綠茶、冰檸摩斯咖啡、澳洲咖啡系列等。

漢堡王推出最新8月9月優惠券大全集，包括佛心買1送1組、單身百元組、雙人激省組等，全台門市（機場、兒童樂園、台積P1店除外）皆可使用，只要出示優惠券圖片即可享優惠價。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情期間，零接觸交易的需求增加，業者推出「零接觸外送服務」降低接觸機會，會讓消費者食用更放心。隨疫情警戒調降至二級，疫苗施打率逐漸提高，將有利於企業徵才區需求恢復正常，求職者、上班族不用等到疫情結束才開始求職轉職，應趁早備妥求職資料，並且主動應徵，如果遇到工作上相關疑難雜症，可上1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」專區、「1111職涯論壇」，查詢相關解答。