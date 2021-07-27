王信福死刑定讞十週年，被關押在看守所中已超過4500天，長期為他奔走申冤的9個民間團體27日共同開記者會，由廢死聯盟執行長林欣怡宣布成立「王信福救援大隊」，並播放電影《審判王信福》幕後花絮，盼社會大眾理解本件冤案。

王信福案發生在1990年，男子陳榮傑在卡拉OK開槍殺死2名員警，因陳男供稱王信福「扶著我的手肘指著大聲說，結掉那兩人。」王雖矢口否認殺人，仍被認定為幕後主謀，法院2011年判他死刑定讞。陳男則在1992年8月20日已執行槍決。

民團指出王信福案有10大疑點，凶槍上沒有他的指紋，目擊證人遭警方刑求，槍手與王信福沒有關係，槍手證詞一變再變，槍手說詞與現場不符，王信福缺乏殺人動機，右輪手槍變左輪手槍，證人被刑求只是滾下樓梯「而已」，9卷錄音帶不翼而飛，對質詰問權被剝奪。

廢死聯盟理事長、《審判王信福》共同導演張娟芬表示，王信福案最大的問題是證據十分薄弱，法院認為王信福把槍交給陳男，要求開槍，但科學鑑定結果，凶槍上並沒有王的指紋，法院主要根據只有陳男自白，但陳男的證詞也有很多問題。

另外，王信福的救援律師團今年5月18日向最高檢察署遞出「爭議性死刑確定案件促請審查意見書」，希望檢察總長恪守無罪推定原則、罪刑相當原則審閱，並肯認本案存在爭議，有開啟審查的必要，進一步召開審查會，還給王信福應有的公平審判。