本土疫情衝擊各產業，但電信業者並不受影響，持續衝刺擴大建設之外，更積極招募各類人才。以電信業龍頭中華電信為例，每當釋出招考徵才訊息，總吸引大批考生蜂擁報名。就有2位網友分別在1111「面試經驗暨工作甘苦談」分享成功錄取中華電信，及筆面試應考的經驗，供求職者參考。

首先，分享成功錄取業務類專業職(四)第一類專員的這位網友，本身為國立大學文科生，沒有其他正職經驗，研究所沒有唸完，也沒有認識任何在中華電信任職的人。以他報名的這類招考為例，有筆、面試階段，筆試考科是英文、計算機概論和專案管理。

結束筆試，到了口試這關，當天有3位面試官，會請考生先自我介紹後，然後從自傳和資料中找問題問考生。網友以過來人身分強烈建議，事前給的資料一定要做足準備，最好能「從中埋一些讓主考官有興趣的問題」，而且千萬不要挖洞給自己跳。對於自己較弱勢部分，務必事前先思考如何回答，展現你的自信和誠意。

另外，有工作經驗的網友，應徵「業務類」，以及要做專案或政府標案類的「PM」職缺。特別的是，報名時除了要求上傳相關學歷、畢業證書，還要大學/碩士的「成績單」。通過文件資料審核後，會再要求做份包括自我介紹及、專題分析的PPT簡報，在規定時間內上傳後，HR才會通知複試的時間。

要提醒的是，複試當天「有筆試」。業務類職缺考4題申論題，都是跟該單位相關的業務內容，比較難的是產業分析及產業的可能性發展部分；PM職缺的筆試相對較難，當中有選擇題、申論題，也考了會計相關，並問到如何計算、提高營收，以及如何訂定KPI來提升業績等問題。

另外，面試問題大致上以工作經驗為主，並問及為何想跳競業，以及現任工作的相關問題。

根據2位網友分享心得發現，面試中常會被問到不擅長或較弱的一塊，甚至還可能被問到現職工作的細節問題。面試官拋出問題，如何接招可是一門大學問。這些應答技巧都可以參考「面試經驗暨工作甘苦談」，學習前人的面試經驗，拿捏好箇中巧妙，避開可能的尷尬點，再做出適當的回答。

一場成功的面試，求職者必須事前下功夫做足準備，讓每一次的面試不再是高壓的應試場合，而是能增進彼此的了解，使企業能從中找到所需的人才，求職者也能找到自己屬意的好工作。