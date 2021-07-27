防疫警戒降級至第二級，為觀光旅遊業注入活力。KKday公布全台灣各縣市的人氣旅遊商品排行，受惠於微解封、防疫警戒降級與全民疫苗施打率提高3大利多，KKday站的國旅商品正陸續回溫中，短短2周創下飯店住宿熱賣近2000間房晚。

比預期目標高出5倍的佳績後，KKday再加碼祭出星級住宿限時最殺1.8折起的獨家優惠，也分享親子旅客針對飯店住宿常見的5大防疫詢問集，與所有飯店夥伴一同努力、為國旅加溫。針對離島愛好者，KKday也推出「早鳥優惠，自由改期」的套裝行程，主打飯店餐食交通一手包，最低只要3.9折起，防疫愜意離島遊。

KKday也以旅客近日下單作為統計，旅客預訂出發日大多介於8、9月間，至於部分尚未開放的展館或場所，消費者將依業者提供預訂出發日為主進行統計，對外公布全台各縣市人氣旅遊商品排行。

KKday說，綜合各縣市表現，以戶外景區門票、主題樂園門票、親子住宿、農場體驗與離島登島等商品最受旅客歡迎，北部地區以基隆市的基隆嶼登島、台北市北投天玥泉會館美人湯、新北市三峽滿月圓國家森林遊樂區各拿下最夯商品冠軍。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫情眼見趨緩，警戒降至二級，對飯店觀光業來說是一大利多，許多民眾在家工作、居家抗疫久了，也陸續衍生出不同旅遊需求，對旅遊業者來說，亦促成多服務面向與服務機會。

黃若薇也提到，因疫情衝擊，各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」及「雲端打卡模組」，已提供多家企業強大助力。不過，在還沒完全走出疫情陰霾期，有鑑於求職不易，1111推出在家工作專區以及兼差打工專區，建議在這段期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作等職務，先求有再求好。