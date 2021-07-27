全台疫情警戒降為二級，各大景區也隨之調整防疫措施，其中東部海岸國家風景區管理處也配合觀光局指引及地方政府防疫規範，開放包括小野柳、都歷、三仙台、八仙洞、秀姑巒溪、奚卜蘭、花蓮7處遊客中心，另外小野柳遊憩區、都歷處本部園區、三仙台遊憩區、八仙洞遊憩區、石梯坪遊憩區、花蓮遊客中心園區等6個封閉型園區，放寬容留量承載人數至50%，至於其他非封閉型景點內的沙灘、礁岩區民眾可以賞景，但須全程佩戴口罩，除了禁止邊走邊吃、抽菸之外，包括遊客中心、賣店、露營區都要進行實聯制登記及入口量體溫措施。

而在遊客最關心的水上活動部分，配合中央流行疫情指揮中心指引，游泳活動暫不開放，並基於因地制宜與防疫一致性整體考量，配合花蓮縣及以台東縣政府的管制需求，台東縣轄區(含綠島部分水域)水域遊憩活動暫不開放；花蓮縣轄區考量泛舟活動難以落實戴口罩及保持社交距離暫停開放，但在非群聚情形、保持社交安全距離及活動前後佩戴口罩下，得從事水肺潛水及衝浪活動。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情雖然趨緩但大多數人還在等待接種疫苗，關心自身與家人健康，提醒外出旅遊別忘了要保持社交距離，此外為了協助上班族及早恢復收入，1111人力銀行同步推出兼差打工專區及在家工作專區，協助疫情期間收入受到影響的上班族，降低財務衝擊。