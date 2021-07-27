專家憂台灣恐錯過混打最佳時機 陳時中：還沒到高峰期

民進黨於7月初所做內部民調顯示，陳時中防疫表現滿意度為56.1%，若與今年1月初同為民進黨所做民調相較，陳時中滿意度從73.5%下降為56.1%，不滿意度則從23.6%上升至41.2%。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，這份民調主要是給陳時中看的，但他分析直言，民進黨其實已悄悄在布局2022台北市長選舉。

資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

黃暐瀚26日上TVBS政論節目「國民大會」表示，以這份民進黨民調來看，除了是給大家看，最主要是要給陳時中本人看的，因為他想選他台北市長，只是根據台北市民的取向，陳時中未必是個吃香的候選人，因為陳時中談對岸疫苗，曾有過不好的發言，這在全台22縣市來看，台北市民是最不能接受的。中間選民勢必會認為「陳時中這話脫離科學、政治性太強」。

黃暐翰指出，半年前民進黨主攻方向，都是國民黨發言有些爭議的立委如吳斯懷，但最近都沒有了，原因正是因為2022柯文哲已經沒有要選了，子弟兵黃珊珊副市長則可能要接棒參選，所以最近改打柯文哲和黃珊珊，但這樣做反而讓黃珊珊支持度有上升的趨勢，這在各家民調都是如此。

黃暐翰也直言，民進黨如果把民眾黨支持度拉上來，讓黃珊珊去分國民黨的票，這狀況就會有點像1994年黃大洲、趙少康、陳水扁的情況，民進黨把「泛藍勢力」分成2半，藉此提升自家候選人勝率，但黃暐翰強調，即便如此，陳時中勝率還是很低。