年僅23歲的吳詩儀在東京奧運拳擊女子60公斤級32強登場，以4比1擊敗瑞典好手亞歷休森（Agnes Alexiusson），挺進16強，繼稍早的陳念琴後，拳擊場上再傳捷報。

這次中華女子拳擊隊搶下4席東奧門票，組成拳擊「4金釵」，包含57公斤級（羽量級）世界排名第1的「拳后」林郁婷、世界排名第3的51公斤級（蠅量級）黃筱雯、世界排名第6的60公斤級（輕量級）吳詩儀與世界排名第3的69公斤級（次中量級）陳念琴。

在昨天林郁婷爆冷出局後，陳念琴在16強以3比2險勝義大利選手卡利妮(Angela Carini)，為中華女子拳擊隊帶來好消息。

晚間輪到「4金釵」中年紀最小的吳詩儀登場，面對2019年歐洲運動會銅牌女將、瑞典好手亞歷休森，吳詩儀第1回合展開猛攻，獲得5位裁判青睞。第2回合吳詩儀再以4比1取得領先，第3回合雖然有4位裁判認定瑞典選手較為優勢，最終吳詩儀仍以4比1晉級16強。