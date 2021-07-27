台中市每年皆會辦金、鑽石、白金婚表揚活動，大里區樹王里里民王錦鴻、邱珠夫婦結婚五十周年時，由於作業疏漏，沒有列入金婚表揚對象，經里長陳俞樺極力爭取後，補邀請他們參加表揚活動，並在表揚活動中拍照留念，不料事後王錦鴻突然辭世，這張夫婦金婚合影相片，成為邱珠女士永恆的懷念。

家住大里區樹王路的王錦鴻、邱珠夫婦，民國108年時剛好結婚50周年，不過她們的女兒發現父母沒有列入金婚表揚對象，因而向里長陳俞樺反映，由於相關表作業已經完成，表揚手冊也印製妥當，主辨單位原希望改列入明年度表揚，還好在女兒的堅持，區長鄭正忠獲悉後，同意追加經費，重新印製表揚手冊，二夫婦高興受邀參加表揚活動，還分別拍攝夫婦金婚及全家福合照。

但參加表揚活動幾個月後，王錦鴻在洗澡後突然倒地不起，經送醫搶救仍不治，就此天人永隔，邱珠回憶，他倆經媒妁結婚，30多年來夫婦感情很好，即使吵架當天就會和好，丈夫突然離去，當時她根本無法接受，幸好當時有參加表揚活動時拍攝了金婚合照相片，那是那陣子唯一與丈夫的合影，現在這張意義非凡的照片，被掛在客廳牆上，成為最永恆的懷念。

樹王里長陳俞樺，感慨當時剛當選里長，並不清楚作業流程，而出現疏漏，幸好區長鄭正忠，體恤我這個年輕里長，願意成人之美，讓這事件有個完滿的結局。