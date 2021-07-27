上市產險股進入密集除息高峰，新光產（2850）、中再保（2851）分別將在7月28日、8月2日除息，以27日收盤價計，兩檔現金股息殖利率都逾4％。

新光產2020年每股盈餘5.16元，第一季在投資收益大成長之下，每股盈餘已來到1.49元，因此，在新光產除息之前，股價一度衝上43.6元的史上新高，若以27日股價收盤價43.1元計算，每股配發1.95元現金股利，股息殖利率仍有4.52％。至於另一檔即將在8月2日除息的中再保，以7月27日收盤價30.05元計算，股息殖利率也有4.33％，這兩檔股票是上市產險股中股息殖利率最高，因此，除息行情備受關注。

新光產險表示，新光產物109年度表現亮眼，全年簽單業績達200.55億元，突破2百億元大關；成長率7.29％，投資收益的部分達8.01億元，稅後純益16.29億元，每股盈餘5.16元。新光產險表示，隨著疫苗施打的普及與疫情應趨和緩，對110年營運仍保持樂觀，但隨時注意疫情發展與市場動態，做滾動式策略調整。

中再保日前曾因陽明股走高也跟著水漲船高，股價一度飆漲至41.7元，近期則回落至30元左右，使現金股息殖利率再回升至4％之上。

中再保第一季稅後盈餘是7.81億元，每股盈餘是1.32元，較去年同期每股盈餘0.75元，成長76％。中再保表示，該公司投資部門預期今年金融市場波動會較大，各國將停止貨幣擴張政策，因此，在第一季大幅降低持股，實現獲利，使第一季獲利較去年同期呈現大幅成長，目前投資策略兼顧風險管理以及穩健原則作資金配置。至於該公司持有陽明股票近2萬4千張股票，屬於「私募普通股」，必須等陽明海運公司連二年賺錢向跟主管機關申請且經同意後才能處分。