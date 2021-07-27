中國全國人大常委會將在8月17日至20日舉辦會議，審議包括「個人信息保護法」等諸多草案，該法對強調個資與隱私保護，對業者使用數據以及相關境外流動給予極大限制，預計將給現在受到嚴苛監管的大陸網企再套上一層枷鎖。

新華社27日報導，十三屆全國人大常委會第九十八次委員長會議27日舉行，會議決定，十三屆全國人大常委會第三十次會議8月17日至20日在北京舉行，並建議會議審議個人信息保護法草案、監察官法草案、法律援助法草案、醫師法草案、港澳相關法案等。

其中個人信息保護法草案提到，要求網路企業等業者在使用個資進行自動化決策時要透明且公平合理、用戶也能就自身個資提出要求或說明。由於目前使用用戶個資進行自動化決策是不少網路平台的主要商業與行銷模式，相關企業在商業上更窒礙難行。

此外，該法對於數據個資向境外流動也給予更嚴苛的限制，並要求有大量數據的業者要將數據保留在大陸境內。該法加上此前的數據安全法與網絡安全法，中國政府在數據上的管控越來越高，仰賴數據茁壯的網路企業則逐步受限。