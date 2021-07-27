日本網球女將大坂直美可能是地主隊最令人失望的國手，這是她在家鄉揚威的大好機會，但於女單16強爆冷落馬。她先前因為心情鬱悶而抵制記者會，接連退出法網與溫網。東奧最後邀請她點燃聖火，又在首戰輕鬆擊敗大陸女將鄭賽賽，心情大悅，沒想到輸掉之後心情又急轉直下，抱怨壓力太大了。

畢竟點燃聖火是很大的榮譽，已故拳王穆罕默德阿里(Muhammad Ali)在1996年美國亞特蘭大奧運才獲得這個機會，那時他已54歲且帕金森氏症纏身，遠不如23歲的大坂直美意氣風發。

澳洲體育作家史旺頓(Will Swanton)在《澳洲人報》吐槽：「東奧組委會是不是搞錯了，大坂直美哪裡像個日本人？」他對比了1964年東京奧運點燃聖火的田徑選手坂井義則，那才是真正的日本人。

坂井義則不是奧運國手，他來自廣島原爆受害者家庭，象徵著日本戰後經濟重建與展翅雄飛的世代。史旺頓挖苦大坂直美只是最後一刻從美國佛州搭飛機回去的美國女孩而已，加上她3歲前往美國、在紐約長島長大，根本是個美國人。儘管只保有日本國籍，不斷宣傳自己的混血身分恐怕也難以取得日本球迷共鳴，史旺頓還認為應該由王貞治取代大坂直美來點燃聖火。

這當然只是史旺頓的一家之言，他大概是看膩了西方主流媒體不斷宣揚「東方人打開門戶、接受種族融合」的政治正確意圖，忍不住出來嗆幾句。同時他可能沒發現王貞治也不是純正的日本人。